Tuga u bihaću: Tri osobe poginule u eksploziji hidrocentrali u Kostelima

U postrojenju Hidrocentrale u Kostelima kod Bihaća danas je došlo do eksplozije u kojoj su smrtno stradale tri osobe, a jedna je u kritičnom stanju. Kako saznaje RTVUSK u Upravi policije USK, reč je o zaposlenima u hidrocentrali. Pretpostavlja se da je do eksplozije došlo zbug curenja plina. Zvanične informacije biće poznate nakon što se završi uviđaj i istraga. – Izlaskom na samo mjesto potvrđeno je da je došlo do curenja plina unutar...