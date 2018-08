Tači: Ne podela, već korekcija granica

„Zahtevi Srbije za podelu Kosova neće biti uspešni. To je neprihvatljivo“, rekao je Tači u intervjuu za Asošiejtid pres. Tači je istakao da ne bi bilo „podele, već korekcije granica“, uz poštovanje zahteva za pripajanje Preševske doline Kosovu, ali nije rekao da li bi to bila zamena za severnu Mitrovicu. AP podseća da su tenzije i dalje visoke i nakon sedmogodišnjih pregovora, tokom kojih je Brisel jasno stavio do znanja Prištini i Beogradu...