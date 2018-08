Milojević: Jako i borbeno do baraža za Ligu šampiona

Beta pre 6 sati

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da Spartak Trnava zaslužuje veliko poštovanje i da očekuje veliku borbu za plasman u baraž za Ligu šampiona."Čeka nas ništa lakša ili teža utakmica od prethodne. Ovo su utakmice Lige šampiona. Igraćemo sa šampionom Slovačke koji iziskuje veliko poštovanje. Spremaćemo se kao i do sada za jaku i borbenu utakmicu", rekao je Milojević na konferenciji za novinare.Zvezda će u utorak 20.30 dočekati Spartak Trnavu u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.Potencijalni rivali u baražu za plasman u grupnu fazu biće Salcburg ili Škendija, a Milojević nije želeo da govori o tome, uz reči da ne bira protivnike i: "Kako vreme prolazi, svi protivnici su za poštovanje".Trener crveno-belih poštuje Spartak, za koju je rekao da je "ekipa savremenog fudbala" sa posebnim stilom igre."Imaju sve ono čemu svi težimo. Protivnik koji je dominirao u obe utakmice sa Legijom, koja je na papiru bila favorit. To je očigledno veoma dobro selektovana ekipa. Većina igrača potiče iz Trnave i to je lokal-patriotski klub. Veoma dobro su vođeni i u svakom trenutku se vidi šta hoće na terenu", kazao je Milojević.Naveo je da Spartak nije menjao tim od prošle sezone, sa igračima koji su većinom ponikli u tom klubu, bez mnogo stranaca."Moramo da budemo jako oprezni, kao što smo u svakoj utakmici, bez obzira na to protiv koga igramo", dodao je Vladan Milojević.On je istakao da Zvezddu "neće zavarati" loša pozicija Spartaka u prvenstvu Slovačke."Neće nas to zavarati. Očigledno je da imaju cilj, evropska takmičenja i da su bacili sve karte na Evropu. Imali su mnogo rotacija u prvenstvu. Slovačko prvenstvo je takvo da se igra direktan, brz fudbal, sa mnogo tranzicija. Veoma dobro prvenstvo", rekao je Milojević.Trener Zvezde nije saglasan sa tim da je njegova ekipa favorit protiv Spartaka.Problema sa zdravljem imao je Srđan Babić, koji je bio prehlađen i imao visoku temperaturu, ali će Milojević moći da računa na njega, kao i na sve ostale igrače."Imam neograničeno poverenje u igrače, dosta dobro su me upoznali. Znaju svoje zadatke, šta treba da urade. Što se tiče strelaca, nikad pred utakmicu možete da znate ko će dati gol. Svako ima svoje zadatke i veoma je dobro za samopouzdanje kada napadači daju gol", rekao je trener crveno-belih.Kada je reč o narednom prvenstvenom duelu sa Spartak Suboticom u Super ligi Srbije, Milojević nije želeo da kaže da li bi više voleo da se on igra ili bude odložen."Nemam dilemu, šta bude u interesu srpskog fudbala, to je pitanje za Savez. Ako oni smatraju da treba da igramo u nedelju, igraćemo u nedelju. Nije to pitanje za mene, zadržaću mišljenje. Ne želim da trošim energiju na nešto za šta se ne pitam, tako da nije bitno šta mislim, ništa ne mogu da promenim", rekao je Milojević.Poželeo je pun stadion jer je "mnogo bolje kada se igra u takvom ambijentu", a igrači će dati sve od sebe i boriti se za svaku loptu i "ostaviti srce na terenu"Upitan koji bi naslov stavio za izveštaj sa ove konferencije za novinare, Milojević je naveo: "Dođite svi na 'marakanu' sutra, u što većem broju".