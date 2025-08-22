Majk već pronašao novi klub: Evo gde doskorašnji igrač Partizana nastavlja karijeru! Tek došao a već bi da gine za izraelce: Makabi do smrti!
Hot sport pre 18 minuta
Ajzea Majk bliži se FK Bajern Minhen Evroligaški krilni centar Ajzea Majk uskoro će potpisati ugovor sa nemačkim šampionom Bajern Minhenom, javlja Donatas Urbonas.
Majk se nedavno razišao sa Partizanom i očekuje se da zaigra za nemački tim u predstojećoj sezoni. 28-godišnji napadač prošle sezone u Evroligi prosečno je beležio 3,9 poena, 2,4 skoka i 4,0 indeks korisnosti kroz 23 utakmice. Isiaha Mike, who departed Partizan, is set to join Bayern Munich, per sources. More https://t.co/u5X5lD4zxE — Donatas Urbonas (@Urbodo) August 22, 2025 Majk je u Partizan stigao nakon sjajnog perioda u francuskom Buržu gde je uvršten u gde je