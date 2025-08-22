Ajzea Majk poručio Grobarima: Vi ste među najboljima na svetu
Sport klub pre 47 minuta | Autor: Aleksandar Petrović
Kanađanin se emotivnom porukom na Instagramu oprostio od Partizana.
Kanadski košarkaš Ajzea Majk napustio je Partizan posle samo jedne sezone, iako je imao zapaženih partija očigledno nije ispunio očekivanja crno-belih. „Partizanova porodico, bila je čast biti deo ove istorijske organizacije i nositi dres Partizana sa ponosom. Hvala za vašu neverovatnu podršku i strast. Igrati ispred vas u Areni bilo je zaista nezaboravno, vi ste među najboljim navijačima na svetu. Iako se moje putovanje sada nastavlja u drugom evroligaškom timu,