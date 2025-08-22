Ajzea Majk ostaje u Evroligi!

Kanađanin Ajzea Majk od danas zvanično više nije košarkaš Partizana i slobodan je u izboru nove sredine.

Izgleda da krilni centar neće dugo biti bez kluba, jer pouzdani portal "Basket njuz" javlja da je blizu dogovora sa Bajernom iz Minhena. Majk je imao solidnu sezonu u crno-belom dresu. U Evroligi je beležio 3.9 poena i 2.4 skoka po meču, te pokazao da ima kvalitet za Evroligu. Pre dolaska u Partizan 28-godišnji Majk nije igrao u elitnom evropskom takmičenju, ali je sa uspehom nastupao u Evrokupu za francuski Burg. Rostere Partizana i Bajerna pogledajte OVDE.