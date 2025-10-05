Denver NBA predsezonu započeo porazom

RTS
Košarkaši Minesote pobedili su ekipu Denvera rezultatom 126:116 (40:28, 32:35, 24:17, 30:36) u utakmici NBA predsezone.

Seriju predsezonskih mečeva, tokom koje će igrati širom Sjedinjenih Država i Kanade, Nagetsi su započeli porazom od Minesote u San Dijegu. Timbervulvsi su put ka trijumfu trasirali već u prvoj četvrtini, u kojoj su primili 28 i ubacili čak 40 poena. Kasnije su košarkaši Minesote suvereno održavali prednost, uglavnom dvocifrenu, mada je Denver u trećem kvartalu smanjio zaostatak na svega četiri poena. Samo nakratko, ispostavilo se. Najefikasniji u redovima pobednika
