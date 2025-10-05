Jokić i Denver „upalili motore“ – Jović dvocifren u porazu

Srpski reprezentativci Nikola Jokić i Nikola Jović pružili su odlične partije u porazu svojih timova u prvim predsezonskim mečevima NBA lige. Denver je pao pred Minesotom u San Dijegu rezultatom 126:116, dok je Majami izgubio u San Huanu od Orlanda – 126:118.

Nikola Jokić je po običaju bio najbolji pojedinac u redovima Nagetsa, a da je u pitanju „paljenje motora“ ekipe, najbolje potvrđuje što je trener Adelman šansu pružio čak osamnaestorici košarkaša. Jokić je za nešto manje od 19 minuta provedenih na parketu imao 14 poena uz samo jedan promašaj iz igre i izgubljenu loptu. Centar Denvera imao je još pet skokova i dve asistencije. Identičan broj poena u porazu Nagetsa ubacio je i Aron Gordon. S druge strane,