Jokić i Denver „upalili motore“ – Jović dvocifren u porazu

Sputnik pre 25 minuta
Jokić i Denver „upalili motore“ – Jović dvocifren u porazu

Srpski reprezentativci Nikola Jokić i Nikola Jović pružili su odlične partije u porazu svojih timova u prvim predsezonskim mečevima NBA lige. Denver je pao pred Minesotom u San Dijegu rezultatom 126:116, dok je Majami izgubio u San Huanu od Orlanda – 126:118.

Nikola Jokić je po običaju bio najbolji pojedinac u redovima Nagetsa, a da je u pitanju „paljenje motora“ ekipe, najbolje potvrđuje što je trener Adelman šansu pružio čak osamnaestorici košarkaša. Jokić je za nešto manje od 19 minuta provedenih na parketu imao 14 poena uz samo jedan promašaj iz igre i izgubljenu loptu. Centar Denvera imao je još pet skokova i dve asistencije. Identičan broj poena u porazu Nagetsa ubacio je i Aron Gordon. S druge strane,
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Košarkaši Majamija poraženi od Orlanda, Jović ubacio 10 poena

Košarkaši Majamija poraženi od Orlanda, Jović ubacio 10 poena

RTV pre 1 sat
Gober se zaleteo da udari Jokića! Sevnuo Nikolin lakat, pa je usledila osveta, a onda su krenuli "prsa u prsa"... (video)

Gober se zaleteo da udari Jokića! Sevnuo Nikolin lakat, pa je usledila osveta, a onda su krenuli "prsa u prsa"... (video)

Kurir pre 45 minuta
Jokić prvi put istrčao na parket posle debakla Srbije na eurobasketu! Srbin odigrao prvi meč za Nagetse nakon pauze - Denver…

Jokić prvi put istrčao na parket posle debakla Srbije na eurobasketu! Srbin odigrao prvi meč za Nagetse nakon pauze - Denver izgubio, Džoker se tek zagreva!

Kurir pre 1 sat
Jović blistao u dresu hita! Za 12 minuta pravio čuda

Jović blistao u dresu hita! Za 12 minuta pravio čuda

Večernje novosti pre 1 sat
Jokić postigao 14 poena u porazu Denvera od Minesote

Jokić postigao 14 poena u porazu Denvera od Minesote

RTV pre 1 sat
Jović dvocifren u porazu Majamija

Jović dvocifren u porazu Majamija

RTS pre 1 sat
Gober krenuo da folira, pa napao Jokića: Frka na meču Denvera, svi se zaledili kad je Nikola krenuo

Gober krenuo da folira, pa napao Jokića: Frka na meču Denvera, svi se zaledili kad je Nikola krenuo

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBASan DijegoNikola JokićDenversportnikola jovic

Sport, najnovije vesti »

Milton želi osvajanje Evrolige sa Partizanom: "Kad imate trenera koji zna to da uravnoteži"

Milton želi osvajanje Evrolige sa Partizanom: "Kad imate trenera koji zna to da uravnoteži"

Sportske.net pre 14 minuta
Murinjo - Od dočeka do dočeka!

Murinjo - Od dočeka do dočeka!

Sportske.net pre 34 minuta
Narednih 20 godina neka bude uspešnije nego prošlih 80: Hrabra izjava Mijatovića!

Narednih 20 godina neka bude uspešnije nego prošlih 80: Hrabra izjava Mijatovića!

Hot sport pre 19 minuta
Rune i Dijalo u osmini finala mastersa u Šangaju, Fric eliminisan

Rune i Dijalo u osmini finala mastersa u Šangaju, Fric eliminisan

RTS pre 35 minuta
"Krivo mi je što je sve ispalo ovako kako je ispalo" Fudbaler Vojvodine se oglasio dan nakon meča sa Partizanom - odmah je…

"Krivo mi je što je sve ispalo ovako kako je ispalo" Fudbaler Vojvodine se oglasio dan nakon meča sa Partizanom - odmah je uputio jedan apel!

Kurir pre 0 minuta