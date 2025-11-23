(VIDEO) Šestica Bajerna u pobedi protiv Frajburga

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobedili su na svom terenu Frajburg 6:2, u utakmici 11. kola Bundeslige.

Frajburg je poveo golovima Juita Suzukija u 12. i Žoana Manzambija u 17. minutu, a posle toga aktuelni šampion postigao je šest golova. Domaći su smanjili u 22. minutu golom Lenarta Karla, a izjednačio je Majkl Olise u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena. Bajern je poveo u 55. minutu golom koji je postigao Dajo Upamekano, a pet minuta kasnije četvrti gol postigao je Hari Kejn. Nikolas Džekson postigao je peti gol u 78. minutu, a konačan rezultat postavio je