Rukometaši podelili plen: Ub 2 – Novi Pazar 28:28

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Rukometaši Novog Pazara odigrali su 28:28 na gostovanju drugoj ekipi Uba, u utakmici osmog kola Druge lige Zapad.

Pazarci su postigli prvi gol u Sportskoj hali Ub, a potom su konstantno morali da jure rezultat. Iako je domaćin u finišu prvog poluvremena vodio sa 13:8, na pauzi je bilo minimalnih 13:12. Ub 2 je u 47. minutu imao velikih plus sedam – 24:17, što je tim Adema Mavrića do kraja uspeo da dostigne. Najzapaženiji u Ubu 2 bili su Marko Živanović sa osam, Radosav Milovanović sa šest i Nikola Leontijević sa pet golova, ali pre svih najbolji na terenu golman Dušan
RukometNovi Pazar

