(Video) Jokić igrao prvi put posle rige: Dvocifren u porazu Denvera, Jović preslikan s Majamijem

Srpski košarkaši Nikola Jokić i Nikola Jović igrali su prvi put nakon Evropskog prvenstva u Rigi.

Poslednji duel Srbija je odigrala 6. septembra, kada je ispala u osmini finala. Jokić i Jović su izgubili u predsezonskim utakmicama u NBA ligi. Jokićev Denver je izgubio od Minesote 126:116. Jokić proveo je na terenu nešto manje od 19 minuta, a za to vreme zabeležio je 14 poena, pet skokova, dve asistencije i jednu ukradenu loptu, dok je Eron Gordon postigao 14 poena. Za ekipu Denvera debitovao je litvanski košarkaš Jonas Valančijunas. Košarkaši Denvera će naredni