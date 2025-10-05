(Video) Jokić igrao prvi put posle rige: Dvocifren u porazu Denvera, Jović preslikan s Majamijem

Dnevnik pre 2 sata
(Video) Jokić igrao prvi put posle rige: Dvocifren u porazu Denvera, Jović preslikan s Majamijem

Srpski košarkaši Nikola Jokić i Nikola Jović igrali su prvi put nakon Evropskog prvenstva u Rigi.

Poslednji duel Srbija je odigrala 6. septembra, kada je ispala u osmini finala. Jokić i Jović su izgubili u predsezonskim utakmicama u NBA ligi. Jokićev Denver je izgubio od Minesote 126:116. Jokić proveo je na terenu nešto manje od 19 minuta, a za to vreme zabeležio je 14 poena, pet skokova, dve asistencije i jednu ukradenu loptu, dok je Eron Gordon postigao 14 poena. Za ekipu Denvera debitovao je litvanski košarkaš Jonas Valančijunas. Košarkaši Denvera će naredni
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Riki Rubio se vratio kući – i blistao!

(VIDEO) Riki Rubio se vratio kući – i blistao!

Sport klub pre 34 minuta
Jović dvocifren: Mala minutaža i jako dobar učinak

Jović dvocifren: Mala minutaža i jako dobar učinak

Kurir pre 1 sat
Au, šta ovo bi? Nba liga još nije počela, a Jokić je već raspametio amere! Ponovo seje magiju, pogledajte nestvarnu…

Au, šta ovo bi? Nba liga još nije počela, a Jokić je već raspametio amere! Ponovo seje magiju, pogledajte nestvarnu asistenciju preko celog terena! Video

Kurir pre 3 sata
Jokić i Denver „upalili motore“ – Jović dvocifren u porazu

Jokić i Denver „upalili motore“ – Jović dvocifren u porazu

Sputnik pre 4 sati
Košarkaši Majamija poraženi od Orlanda, Jović ubacio 10 poena

Košarkaši Majamija poraženi od Orlanda, Jović ubacio 10 poena

RTV pre 6 sati
Gober se zaleteo da udari Jokića! Sevnuo Nikolin lakat, pa je usledila osveta, a onda su krenuli "prsa u prsa"... (video)

Gober se zaleteo da udari Jokića! Sevnuo Nikolin lakat, pa je usledila osveta, a onda su krenuli "prsa u prsa"... (video)

Kurir pre 5 sati
Jokić prvi put istrčao na parket posle debakla Srbije na eurobasketu! Srbin odigrao prvi meč za Nagetse nakon pauze - Denver…

Jokić prvi put istrčao na parket posle debakla Srbije na eurobasketu! Srbin odigrao prvi meč za Nagetse nakon pauze - Denver izgubio, Džoker se tek zagreva!

Kurir pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAEvropsko prvenstvoNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Džordž Rasel slavio u Singapuru, Meklaren odbranio titulu konstruktora

Džordž Rasel slavio u Singapuru, Meklaren odbranio titulu konstruktora

Danas pre 4 minuta
Đoković posle dosta muka savladao Hanfmana na mastersu u Šangaju

Đoković posle dosta muka savladao Hanfmana na mastersu u Šangaju

Danas pre 8 minuta
Novak „slomio“ Nemca za osminu finala Šangaja!

Novak „slomio“ Nemca za osminu finala Šangaja!

Vesti online pre 8 minuta
Uspešno održano plivačko takmičenje u Leskovcu: Najmlađi učesnici i najbolji takmičari nagrađeni

Uspešno održano plivačko takmičenje u Leskovcu: Najmlađi učesnici i najbolji takmičari nagrađeni

Stav.life pre 4 minuta
Nokautima do trijumfa: Srpski bokseri uspešni u Minhenu

Nokautima do trijumfa: Srpski bokseri uspešni u Minhenu

Dnevnik pre 9 minuta