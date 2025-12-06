Održan žreb za FIFA Svetsko prvenstvo 2026. godine: Hrvati idu na Engleze, Arnautović na Mesija

Danas pre 1 sat  |  V. R.
Održan žreb za FIFA Svetsko prvenstvo 2026. godine: Hrvati idu na Engleze, Arnautović na Mesija

U Vašingtonu je održan žreb za Svetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti odigrano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Voditelji programa su bili supermodel Hajdi Klum , američki glumac i komičar Kevin Hart, kao i glumac Demi Ramirez, a svečanu ceremoniju je svojim nastupom otvorio čuveni italijanski tenor Andrea Bočeli. Prisutnima se obratio i predsednik FIFA Đani Infantino. Pevači Robi Vilijams i Nikol Šerzinger su otpevali zvaničnu himnu Svetskog šampionata 2026. godine, nakon čega je uručena FIFA nagrada za mir, koju je osvojio predsednik Sjedninjenih Američkih Država Donald
