Održan žreb za FIFA Svetsko prvenstvo 2026. godine: Hrvati idu na Engleze, Arnautović na Mesija

U Vašingtonu je održan žreb za Svetsko prvenstvo koje će 2026. godine biti odigrano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Voditelji programa su bili supermodel Hajdi Klum , američki glumac i komičar Kevin Hart, kao i glumac Demi Ramirez, a svečanu ceremoniju je svojim nastupom otvorio čuveni italijanski tenor Andrea Bočeli. Prisutnima se obratio i predsednik FIFA Đani Infantino. Pevači Robi Vilijams i Nikol Šerzinger su otpevali zvaničnu himnu Svetskog šampionata 2026. godine, nakon čega je uručena FIFA nagrada za mir, koju je osvojio predsednik Sjedninjenih Američkih Država Donald