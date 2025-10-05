Au, šta ovo bi? Nba liga još nije počela, a Jokić je već raspametio amere! Ponovo seje magiju, pogledajte nestvarnu asistenciju preko celog terena! Video

Nikola Jokić ponovo je na NBA parketima i odmah je pokazao da nije izgubio magiju.

Iako je na terenu proveo samo 19 minuta protiv Minesote, uspeo je da ostavi sjajan utisak. Bio je najefikasniji u timu i još jednom je publiku ostavio bez daha svojim asistencijama. Meč je otvorio žestoko, kratkim verbalnim okršajem sa Rudijem Goberom, a onda se prebacio na ono po čemu je prepoznatljiv, lucidne pasove koje retko ko u ligi može da izvede. Iako je zvanična statistika zabeležila svega dve asistencije, obe su bile za udžbenike. U jednom trenutku, dok