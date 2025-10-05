Au, šta ovo bi? Nba liga još nije počela, a Jokić je već raspametio amere! Ponovo seje magiju, pogledajte nestvarnu asistenciju preko celog terena! Video

Kurir pre 50 minuta
Au, šta ovo bi? Nba liga još nije počela, a Jokić je već raspametio amere! Ponovo seje magiju, pogledajte nestvarnu…

Nikola Jokić ponovo je na NBA parketima i odmah je pokazao da nije izgubio magiju.

Iako je na terenu proveo samo 19 minuta protiv Minesote, uspeo je da ostavi sjajan utisak. Bio je najefikasniji u timu i još jednom je publiku ostavio bez daha svojim asistencijama. Meč je otvorio žestoko, kratkim verbalnim okršajem sa Rudijem Goberom, a onda se prebacio na ono po čemu je prepoznatljiv, lucidne pasove koje retko ko u ligi može da izvede. Iako je zvanična statistika zabeležila svega dve asistencije, obe su bile za udžbenike. U jednom trenutku, dok
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Jokić i Denver „upalili motore“ – Jović dvocifren u porazu

Jokić i Denver „upalili motore“ – Jović dvocifren u porazu

Sputnik pre 1 sat
Košarkaši Majamija poraženi od Orlanda, Jović ubacio 10 poena

Košarkaši Majamija poraženi od Orlanda, Jović ubacio 10 poena

RTV pre 3 sata
Jokić prvi put istrčao na parket posle debakla Srbije na eurobasketu! Srbin odigrao prvi meč za Nagetse nakon pauze - Denver…

Jokić prvi put istrčao na parket posle debakla Srbije na eurobasketu! Srbin odigrao prvi meč za Nagetse nakon pauze - Denver izgubio, Džoker se tek zagreva!

Kurir pre 3 sata
Jokićeva asistencija je potez godine u NBA: Sezona nije ni počela, on izveo čudo na terenu

Jokićeva asistencija je potez godine u NBA: Sezona nije ni počela, on izveo čudo na terenu

Mondo pre 3 sata
Gober se zaleteo da udari Jokića! Sevnuo Nikolin lakat, pa je usledila osveta, a onda su krenuli "prsa u prsa"... (video)

Gober se zaleteo da udari Jokića! Sevnuo Nikolin lakat, pa je usledila osveta, a onda su krenuli "prsa u prsa"... (video)

Kurir pre 2 sata
Jović blistao u dresu hita! Za 12 minuta pravio čuda

Jović blistao u dresu hita! Za 12 minuta pravio čuda

Večernje novosti pre 2 sata
Jokić postigao 14 poena u porazu Denvera od Minesote

Jokić postigao 14 poena u porazu Denvera od Minesote

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANikola Jokić

Sport, najnovije vesti »

UŽIVO: Spektakularan poen, Novak pretrpeo brejk

UŽIVO: Spektakularan poen, Novak pretrpeo brejk

Sport klub pre 5 minuta
Hanfman rano stekao brejk prednosti protiv Đokovića

Hanfman rano stekao brejk prednosti protiv Đokovića

RTS pre 6 minuta
Crveno-bela ekspedicija ide u Kruševac! Zvezda je apsolutni favorit, a može li Napredak da šokira srpskog šampiona? Pogledajte…

Crveno-bela ekspedicija ide u Kruševac! Zvezda je apsolutni favorit, a može li Napredak da šokira srpskog šampiona? Pogledajte kakve su kvote za ovu utakmicu!

Kurir pre 5 minuta
Uživo: Đoković pretrpeo brejk u ranoj fazi

Uživo: Đoković pretrpeo brejk u ranoj fazi

Sputnik pre 5 minuta
Od radionice u Inđiji do vlasnika fudbalskog kluba u Engleskoj: Ovako je Milan Mandarić zaradio prve pare

Od radionice u Inđiji do vlasnika fudbalskog kluba u Engleskoj: Ovako je Milan Mandarić zaradio prve pare

Blic pre 5 minuta