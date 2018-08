Na današnji dan 6. avgust

Beta pre 2 sata

1881 - Rođen je engleski mikrobiolog Aleksander Fleming (Alexander), koji je 1928. otkrio penicilin. Nobelovu nagradu 1945. podelio je sa Ernstom Čejnijem (Chain) i Hauardom Florijem (Howard Florey), koji su prvi primenili penicilin u lečenju infekcija.****1637 - Umro je engleski pisac i glumac Ben Džonson (Jonson) autor satirične komedije "Valpone, ili lisica", koja se smatra jednim od najboljih dela tog žanra u renesansnoj književnosti.1660 - Umro je španski slikar Dijego Velaskez (Diego Velasquez) jedan od najvećih u istoriji slikarstva, dvorski slikar španskog kralja Filipa IV (portreti članova kraljevske porodice, "Predaja Brede", "Venera sa ogledalom").1661 - Portugal i Holandija potpisale su sporazum prema kojem su Portugalci zadržali Brazil, a Holanđani Cejlon (Šri Lanka).1796 - U Cetinju je Skupština crnogorskih starešina izglasala "Stegu", prvi pisani zakonski akt u Crnoj Gori.1806 - Car Franc I Habzburg odrekao se titule rimskog cara i proglasio se carem Austrije. Time je prestalo da postoji Sveto rimsko-nemačko carstvo.1807 - Srpski prosvetitelj Dositej Obradović prešao je iz Zemuna u ustaničku Srbiju, gde je kao prvi Karađorđev popečitelj (ministar) prosvete ostao do kraja života (1811).1809 - Rođen je Alfred Tenison (Tennyson), jedan od najznačajnijih pesnika engleske viktorijanske ere, zvanični dvorski pesnik (Poet Laureate) (poeme "Kraljevske slike", "Princeza", elegija "In memoriam", sonet "Crnoj Gori", zbirka lirskih pesama).1825 - Bolivija je proglasila nezavisnost nakon gotovo tri veka španske vladavine.1860 - Rođen je srpski političar i filolog Ljubomir Stojanović, sekretar Srpske kraljevske akademije, koji je 1921. s Jašom Prodanovićem osnovao Republikansku stranku i bio njen prvi predsednik.1890 - U njujorškom zatvoru Oburn pogubljen je ubica Vilijam Kemler (William Kemmler). To je bilo prvo izvršenje smrtne kazne na električnoj stolici.1914 - Austro-Ugarska je objavila rat Rusiji, a Srbija i Crna Gora Nemačkoj u Prvom svetskom ratu.1916 - Rođen je malteški političar Dom Mintof (Mintoff), koji je kao predsednik laburističke vlade od 1971. vodio politiku odvajanja Malte od Velike Britanije i Evrope, stvarajući bliže veze sa Libijom i arapskim svetom.1918 - Završena je nemačka ofanziva na Marni. Poslednji veliki napad Nemaca u Prvom svetskom ratu završen je porazom, a oko 100.000 nemačkih vojnika je poginulo i ranjeno.1926 - Američka plivačica Gertruda Ederle (Gertrude) postala je prva žena koja je preplivala Lamanš. Plivanje je trajalo 14 časova.1928 - Rođen je američki slikar, novinar, filmski režiser i producent Endi Vorhol (Warhol), najznačajniji predstavnik pop-arta.1932 - Otvoren je prvi venecijanski filmski festival.1940 - Estonija je ušla u sastav SSSR-a pod nazivom Estonska Sovjetska Socijalistička Republika.1945 - Amerikanci su u Drugom svetskom ratu bacili prvu atomsku bombu na japanski grad Hirošimu. Grad je razoren, 13 kvadratnih kilometara pretvoreno je u pustoš. Poginulo je oko 117.000 ljudi, a od posledica bačene bombe stradalo je 217.137.1962 - Jamajka je stekla nezavisnost posle 300 godina britanske vladavine.1973 - Umro je kubanski diktator Fulhensio Batista i Saldivar (Fulgencio, y Zaldivar), koji je vladao Kubom od 1952. do 1959, kada je zbačen u revoluciji pod vođstvom Fidela Kastra (Castro).1978 - Umro je papa Pavle VI, čiji je pontifikat (od 1963) obeležen nastojanjima da katoličku crkvu približi savremenom svetu. Normalizovao je odnose sa komunističkim zemljama i podržavao Pokret nesvrstanih. Nasledio ga je Jovan Pavle I.1991 - Predsedništvo SFR Jugoslavije jednoglasno je usvojilo odluku o proglašenju potpune i bezuslovne obustave vatre na teritoriji Republike Hrvatske.1995 - Hrvatski avioni i artiljerija gađali su srpske izbeglice koje su u kolonama napuštale teritoriju Hrvatske, nakon ofanzive hrvatske vojske na Krajinu.1996 - Američki naučnici su objavili da su pronašli dokaz da je na Marsu davno postojao život, na osnovu ispitivanja ostataka meteora pronađenog na Atarktiku.1997 - Boing 747 "Korean erlajnza" srušio se na putu iz Seula u blizini aerodroma Guam. Poginulo je 228 putnika i članova posade, a 26 ih je preživelo.1999 - Predsednik Rusije Boris Jeljcin zatražio je od parlamenta da ukine smrtnu kaznu u toj zemlji.2001 - Vrhovni sud Kalifornije doneo je odluku da proizvođači vatrenog oružja ne podležu zakonskoj odgovornosti za kriminalnu upotrebu njihovog oružja.2003 - Sud u Madagaskaru osudio je bivšeg predsednika Dedijea Raciraka (Ratsiraka) na 10 godina teškog rada zbog pronevere javnih fondova vrednih osam miliona američkih dolara.2004 - Umro je pionir fank muzike Rik Džejms (Rick James) čiji je čuveni hit iz 1981. "Super Freak".2005 - Umro je bivši ministar inostranih poslova Velike Britanije Robin Kuk (Cook) koji je 2003. napustio vladu Tonija Blera u znak protesta zbog invazije na Irak.2008 - Vojska Mauritanije izvela je državni udar protiv predsednika Sidi Muhameda Abdulahija. Nakon hapšenja predsednika i premijera svu vlast je preuzeo Mohamed Uld Abdel Aziz.2009 - Umrla je Savka Dapčević Kučar, jedna od najuticajnijih hrvatskih političarki iz vremena SFRJ i istaknuti lider "Hrvatskog proleća" sedamdesetih godina.2010 - Sjedinjene Američke Države (SAD) su prvi put prisustvovale obeležavanju godišnjice nuklearnog napada na Hirošimu, 6. avgusta 1945, u kojem je stradalo 140.000 ljudi. Posle šest i po decenija, ambasador SAD u Japanu Džon Rus položio je venac u Hirošimi. SAD nikada nisu uputile izvinjenje za atomske napade na Hirošimu i Nagasaki.2011 - Protestni marš povodom smrti Marka Dagana koga su ubili policajci pod nerazjašnjenim okolnostima u Londonu, okončan je nemirima, koji su sledeće četiri noći izazvali talas nasilja širom Engleske u kojima je stradalo pet osoba.2012 - Istraživačko vozilo američke svemirske agencije NASA "Kjurioziti", veličine automobila, spustilo se na Mars, sa zadatkom da analizom uzorka tla ove planete utvrdi da li je na njoj moglo biti života. Minerali koje je identifikovao "Kjurioziti" na Marsu krajem 2013. sugerišu da je postojalo jezero slabog saliniteta i neutralne pH vrednosti, što su uslovi pogodni za razvoj života.2014 - Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava ili zabranjuje uvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i sirovina iz zemalja koje su uvele sankcije Rusiji zbog njene uloge u sukobima u Ukrajini.