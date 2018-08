Dačić: Glavna prepreka su maksimalistički ciljevi Prištine

On je naglasio da Albanci ne žele kompromis i misle da je rešenje da Srbija prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i da još dobiju, kako oni nazivaju "istočno Kosovo" - Preševo, Bujanovac. "To apsolutno nije moguće. U ovom trenutku je neizvesno reći kada se može očekivati da se dođe do nekog okvirnog sporazuma koji bi označio neko moguće rešenje, na kome bi se zasnivali naši odnosi u narednom periodu", rekao je Dačić za RTS....