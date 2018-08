Vučić: Veće subvencije za prerađivačku industriju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas veće subvencije za fabrike koje se bave prerađivačkom industrijom. On je rekao da je juče predsednica Vlade Ana Brnabić održala sednicu Saveta za rast BDP i da je zaključeno da je važno da se radi na jačanju prerađivačke industrije mesa, voća i povrća. "To će biti najveće subvencije do sada, uskoro će ta odluka biti doneta, jer je to ono što nam nedstaje", rekao je Vučić. On je naglasio da...