Ekološki akcident u Vrčinu Izlila se cisterna sa fosfornom kiselinom na železničkoj stanici; MUP: Nema opasnosti po građane (Foto)

NA železničkoj stanici u Vrčinu došlo je do izlivanja materije iz cisterne za koju se sumnja da je fosforna kiselina, nezvanično saznaju "Novosti". Na licu mesta nalaze se pripadnici vatrogasne brigade. Povodom ovog akcidenta MUP je sopštio da je na železničkoj stanici Vrčin večeras je oko 20.45 časova došlo do pucanja cevi na vagon cisterni i do curenja fosforne kiseline. Na licu mesta je 18 vatrogasaca-spasilaca sa 4 vozila koje rade...