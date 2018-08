Trenutak istine za Evropu

Sigurno je da Tramp nije sinonim za Sjedinjene Države. On je trijumfovao na izborima 2016. uprkos tome što je osvojio tri miliona glasova manje nego njegova protivnica, a nivo njegove popularnosti u javnosti nikada nije premašio 50 odsto. Ipak, on je predsednik SAD, i to ga čini najmoćnijim čovekom na svetu. NJegovi postupci, iako su često apsurdni i kontradiktorni, imaju ozbiljne posledice na stvaran svet, naročito na najbliže partnere...