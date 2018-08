Euforija u Sinsinatiju, stigao Nole!

Odmah posle završetka ''Rodžers kupa'' u Torontu, danas je počeo i turnir u Sinsinatiju. Naš Novak Đoković ima poseban motiv za osvajanje baš ovog turnira, jer mu to do sada nijednom nije uspelo u karijeri. On će se u prvom kolu sastati sa Stivom Džonsonom, a njihov duel počinje noćas u 02:30h po našem vremenu. Ukoliko trijumfuje, Đoković će se u drugom kolu sastati sa francuskim predstavnikom Adrijanom Manarinom, koji je u prvom kolu...