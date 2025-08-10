Janik Siner u trećem kolu mastersa u Sinsinatiju posle samo 59 minuta igre

Danas pre 6 sati  |  Beta
Janik Siner u trećem kolu mastersa u Sinsinatiju posle samo 59 minuta igre

Branilac titule na mastersu u Sinsinatiju italijanski teniser Janik Siner plasirao se u treće kolo tog turnira, pošto je pobedio 144. igrača sveta Kolumbijca Danijela Elahija Galana posle dva seta, 6:1, 6:1.

Prvi teniser sveta pobedio je posle 59 minuta i ostvario svoju najbržu pobedu ove sezone. Siner se vratio na teren prvi put otkako je prošlog meseca osvojio titulu na Vimbldonu. On je pet puta oduzeo servis Galanu, koji nije napravio nijedan brejk. Siner će u trećem kolu igrati protiv Kanađanina Gabrijela Dijaloa, koji je pobedio Argentinca Sebastijana Baesa 7:5, 6:4. U trećem kolu je i Grk Stefanos Cicipas, pobedom protiv Fabijana Marošana iz Mađarske 7:6, 6:2.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kraj za olgu u Sinsinatiju: Radukanu bolja od Danilović posle dva seta

Kraj za olgu u Sinsinatiju: Radukanu bolja od Danilović posle dva seta

Kurir pre 4 sati
Švjontek i Kostjuk u trećem kolu turnira u Sinsinatiju

Švjontek i Kostjuk u trećem kolu turnira u Sinsinatiju

Danas pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VimbldonSinsinatiKanadaStefanos CicipasMađarskaJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Katai za povratak na vrh

Katai za povratak na vrh

Sportski žurnal pre 32 minuta
Počeo turnir u rukometu na pesku na otvorenim terenima SRC „Dubočica“

Počeo turnir u rukometu na pesku na otvorenim terenima SRC „Dubočica“

ROMinfomedia pre 2 sata
Surduličani u brišućem letu

Surduličani u brišućem letu

Sportski žurnal pre 2 sata
Pobeda košarkaška Srbije protiv Grčke na pripremnom turniru na Kipru pred odlazak na Evropsko prvenstvo

Pobeda košarkaška Srbije protiv Grčke na pripremnom turniru na Kipru pred odlazak na Evropsko prvenstvo

Danas pre 5 sati
Kraj za olgu u Sinsinatiju: Radukanu bolja od Danilović posle dva seta

Kraj za olgu u Sinsinatiju: Radukanu bolja od Danilović posle dva seta

Kurir pre 4 sati