VIDEO Siner odigrao najkraći meč u karijeri: Surova poruka svima da se vratio, ali jedna stvar brine

Janik Siner, trenutno najbolji teniser planete, upisao je najbržu pobedu u profesionalnoj karijeri jer je sa 6:1, 6:1 savladao Danijela Elahija Galana.

Italijanskom teniseru koji je ove sezone osvojio već dve grend slem titule (i imao tri meč lopte u finalu Rolan Garosa protiv Karlosa Alkaraza) vratio se na impresivan način na ATP scenu. Posle Vimbldona je uzeo nešto dužu pauzu, ali je Galana uspeo da počisti za samo 59 minuta igre. To mu je bio najkraći meč u karijeri. Pokazao je da je spreman da još jednom u SAD napadne titulu na US Openu i da drugu godinu zaredom podigne ovaj trofej. Italijanski teniser je