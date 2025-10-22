Obradović: Ne smemo da se opustimo protiv Baskonije, moramo da kontrolišemo euforiju

Sportski žurnal pre 14 minuta
Saša je rekao da se kapiten crveno-belih Ognjen Dobrić vratio u ekipu posle povrede

Trener Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je pred utakmicu šestog kola Evrolige da njegova ekipa mora da bude fokusirana protiv Baskonije. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 21 sat Baskoniju u Beogradskoj areni. - Može da bude opterećenje to što smo favoriti. Ne smemo da budemo opušteni, moramo da budemo fokusirani. Baskonija će dati sve od sebe, imaju kvalitet, brzinu i način igre koji ne odgovara Zvezdi. Oni su slična ekipa kao Pariz, a u pripremnom
Košarka Crvena Zvezda Beogradska Arena Euroliga Pariz Ognjen Dobrić Saša Obradović

