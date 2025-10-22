Kako je Zvezda postala Batlerova najbolja opcija? Olimpijakos odbio zahtev, a onda se pojavio on

Crvena zvezda je najbliža potpisu američkog beka Džareda Batlera, potvrdio je to i jedan od najuticajnijih novinara koji prate NBA ligu, ali još nije gotovo.

Pre 24 časa delovalo je da će Batler postati novi košarkaš Olimpijakosa, a situacija se od tada drastično promenila i to iz dva razloga! Jedan je odluka tima iz Pireja da svoju pažnju fokusira na Spensera Dinvidija, ali onaj važniji - pre nego što je Olimpijakos našao drugo rešenje - je zahtev Džareda Batlera. Košarkaš koji je nedavno ubacio 35 poena Lejkersima i zatim dobio otkaz tražio je od grčkog tima zagarantovanu minutažu na terenu, što se kod Jorgosa