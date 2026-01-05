Tajrik Džons više nije košarkaš Partizana, ali ostaje u Evroligi

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Tajrik Džons više nije košarkaš Partizana, ali ostaje u Evroligi

Košarkaški klub Partizan potvrdio je da Tajrik Džons nije više igrač tog kluba. – Tajrik Džons više neće nositi dres KK Partizan.

Nakon sinoć postignutog sporazuma, igrač će dobiti priliku da karijeru nastavi u drugom klubu, dok će crno-belima pripasti odgovarajuća novčana kompenzacija na ime obeštećenja. KK Partizan želi Tajriku sreću u nastavku karijere i okreće se ka drugim rešenjima na košarkaškom tržištu – navodi se u saopštenju Partizana. OFFICIAL Olympiacos Piraeus announces the acquisition of Tyrique Jones. The American center signed a 2.5-year contract. pic.twitter.com/mOCit6P8Je —
