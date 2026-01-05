Gotova je saga, Tajrik Džons prešao iz Partizana u Olimpijakos

Američki košarkaš Tajrik Džons napustio je Partizan i potpisao ugovor na 2,5 godine sa Olimpijakosom, zvanično je objavio grčki klub.

Ono što se nagoveštavalo, to se i obistinilo. Tajrik Džons je napustio Partizan i zvanično. Crno-beli su u svom saopštenju naveli da će igrati za drugi klub "uz odgovarajuću kompenzaciju na ime obeštećenja". Taj "drugi klub" je Olimpijakos. Nedeljama se govorilo o tome da bi Džons mogao da promeni sredinu, a upravo je Olimpijakos od samog starta važio za najzainteresovaniji klub. Na kraju je i uspeo da se pojača na poziciji centra. Prema pisanju medija, Partizan bi