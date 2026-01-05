Sada i zvanično: Partizan objavio razlaz! Tajrik Džons napustio crno-bele

Dnevnik pre 1 sat
Sada i zvanično: Partizan objavio razlaz! Tajrik Džons napustio crno-bele

Američki košarkaš Tajrik Džons nije više član Partizana, saopšteno je iz srpskog kluba.

– Tajrik Džons više neće nositi dres KK Partizan. Posle sinoć postignutog sporazuma, igrač će dobiti priliku da karijeru nastavi u drugom klubu, dok će crno-belima pripasti odgovarajuća novčana kompenzacija na ime obeštećenja. KK Partizan želi Tajriku sreću u nastavku karijere i okreće se ka drugim rešenjima na košarkaškom tržištu – stoji u objavi kluba. Tajrik Džouns više neće nositi dres Partizana! 🔗 https://t.co/FMyAA2s6mt #KKPartizan pic.twitter.com/1vosyAP80W
