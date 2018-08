Vučić: Stav Angele Merkel je već pet godina isti, ona nas je već razgraničila

Beta pre 8 sati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je danas na izjavu nemačke kancelarke Angele Merkel koja se protivi ideji razgraničenja Srbije sa Kosovom navodeći da je već pet godina njen stav isti, ali da je ona razgraničila Srbiju prihvatanjem nezavisnog Kosova."Ono što je rekla Angela Merkel, ako to smem da prevedem za naše građane, kada je rekla da je protiv razgraničenja, ona nas je već razgraničila tako što je Kosovo odvojeno do Srbije i to tako da je celo Kosovo nezavisna država", rekao je Vučić novinarima u Vojno-tehničkom institutu u Beogradu.On je kazao da "nije ni za šta kriv" i da je svaki put posle sastanka sa nemačkom kancelarkom isticao da imaju drugačiji pogled na rešenje kosovskog pitanja.Naglasio je da je ne samo za Merkelovu, već i za ceo zapadni svet Kosovo nezavisna, suverena i nedeljiva teritorija, koja pripada Albancima u Prištini i da to nema nikakve veze sa Srbijom.Vučić je kazao i da je razočaran reakcijom dela javnosti na to što je pokušao da građani Srbije dobiju više po pitanju Kosova."Jel rekla Angela Merkel da je razgraničenje završeno, jesmo li dobili takav odgovor po hiljaditi put, šta ću onda ja mali, kuda ću protiv Merkel, Rade Trajković, Save Jovanovića, (Dragana) Đilasa, (Vuka) Jeremića", rekao je on.Ocenio je i da je sada izvesno jedino to da se konačno rešenje za Kosovo neće postići brzo."Ovo će da traje mnogo duže, to da će nešto da bude gotovo za dva - tri meseca zaboravite", kazao je predsednik.Vučić je kazao i da bi sa kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem trebalo da se sretne u Briselu u septembru, ali da je moguće i da će se videti u Austriji pre toga, što još nije odlučio."Da li ću otići tamo ili ne, zavisiće od toga da vidim gde smo stali i postoji li mogućnost za nekakav izlaz iz teške situacije u kojoj se nalazimo", kazao je Vučić.Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je u ponedeljak u Berlinu, posle sastanka s predsedavajućim Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem, da na Balkanu neće biti promena granica i da to "izgleda svaki put mora da se ponavlja".Merkel je na zajedničkoj konferenciji za novinare navela da sve zemlje Zapadnog Balkana i dalje imaju perspektivu članstva u EU i ukazala na značaj saradnje među zemljama.Kome se ne sviđa neka napusti vlastPredsednik Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je danas kolegama iz SNS i koalicionim partnerima da mogu da izađu iz vlasti ako to žele i da ne sede na "dve stolice"."Idi gde god hoćeš, svako iz SNS i svako sa drugog mesta slobodno idite samo nemojte da sedite na dve stolice. Kome god se ne sviđa neka ide", rekao je Vučić novinarima u Beogradu odgovarajući na pitanja o situaciji unutar SNS i odnosa sa koalicionim partnerima.On je kazao da kome se ne sviđa bolje da ode odmah nego da mu kada "dođe teško vreme zabije nož u leđa".Upitan da li će SPS izaći iz Vlade Srbije Vučić je kazao da ne postoji realna opasnost za to."Poznavajući SPS, SPS ne bi izašao iz vlade ni za šta na svetu. SPS bi mogao da promeni partnera i to bi moguće uradili odmah čim bi im se ukazala prilika, ali ta prilika ne postoji u ovom trenutku", rekao je Vučića, a potom dodao da je to rekao u šali.Povodom natpisa da je razočaran u svoje stranačke kolege on je kazao da najvećem broju svojih partijskih saradnika veruje."Da li sam većini njih obezbedio karijere? A zar nisam, bar sam im pomogao malo, a velik broj njih na korektan i častan način obavlja svoju dužnost", kazao je Vučić.Penzije od novembra veće devet odstoPenzionerima će primanja od novembra biti značajno uvećane, za devet odsto, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.On je novinarima posle posete Vojno-tehničkom Institutu rekao da će penzioneri posle te povišiće imati "veće penzije nego ikad"."Mogu i ostali da očekuju povećanja, značajna, ali ne tolika i sledeće godine, ako nastavimo ovako", rekao je Vučić.Dodao je da su penzioneri "zaslužili to povećanje, jer su podneli teret reformi zahvaljujući kojim imamo danas toliki privredni rast".Istakao je da je problem što u Srbiji nema radne snage, nema zanatlija."Moraćemo da uvozimo radnu snagu", ocenio je Vučić.On je najavio i da će plate biti povećane ove i sledeće gdine Vojsci Srbije i da će se približiti nivou plata u zemljama bivše Jugoslavije, ali i Bugarske, Rumunije i Mađarske.