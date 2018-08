Vanredni nadzor prvo na Gazeli i Pančevačkom mostu

Nadzor podrazumeva proveru građevinske i prateće dokumentacije, a prvo na listi su drumski most Gazela preko Save na auto-putu, drumski i železnički Pančevački most preko Dunava i stari most kod Beške preko Dunava na auto-putu Beograd – Subotica. Za održavanje i sanaciju mostova na auto-putevima i regionalnim putevima zaduženo je preduzeće Putevi Srbije, dok su mostovi na železničkim prugama u nadležnosti preduzeća Infrastrukture železnice...