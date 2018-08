Mostovi širom Evrope u „rizičnom stanju“

Javni tužilac Đenove je izjavio da se oko 20 ljudi još vodi kao nestalo i da se strahuje da su stradali u ruševinama ispod mosta, dok je do sada potvrđeno da je 39 osoba preminulo. U Italiji, oko 300 mostova je u rizičnom stanju. Među njima je most blizu Agrigenta na Siciliji, delo Rikarda Morandija, koji je dizajnirao i most u Đenovi, a koji su lokalne vlasti 2017. zatvorile zbog „strukturalne štete na stubovima“. Među ostalim mostovima...