Nastavljena proizvodnja Fijata 500L u fabrici u Kragujevcu

Predsednik Samostalnog sindikata FCA u Kragujevcu Zoran Marković je rekao Beti da se od danas radi normalno, a to znači u dve smene, od 6 do 14 časova i od 14 do 22 časa. U svakoj smeni se proizvode po 205 vozila, odnosno sa traka dnevno siđe 410 vozila Fijat "500L". "Proizvodnju smo nastavili u dosadašnjem obimu. Radi se u obe smene i očekujemo da će tako i da se nastavi", rekao je...