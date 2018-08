Dačić: Bez Rusije ne bismo mogli da odbranimo nacionalne interese

On je Lavrovu poručio da će Srbija sa svoje strane isto tako pružati podršku Rusiji – nije se pridružila, niti će se pridružiti sankcijama protiv Rusije i ruskog naroda. Dačić je rekao da, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, redovno informiše rusko rukovodstvo o toku dijaloga sa Prištinom. On je poručio da će Srbija i u nastavku dijaloga sa Prištinom biti u tesnoj vezi sa Rusijom, jer smatra da bez podrške Moskve ne može doći do...