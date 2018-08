Mihajlović: Najveći deo računa za urušavanje zida platiće izvođač radova

Beta pre 3 sata

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da se čeka račun Koridora Srbije o šteti koja je načinjena rušenjem potpornog zida u Grdeličkoj klisuri, a da će najveći deo platiti izvođač.Mihajlovićeva je za Radio televiziju Srbije kazala da je najbitnije da u urušavanju potpornog zida niko nije povređen, a da će autoput sigurno biti završen u roku, odnosno do kraja godine."Nijedan jedini kilometar Koridora se neće pustiti a da nije bezbedan za saobraćaj. Ovo ometa završetak radova, jer smo angažovali dodatnog izvođača, kompaniju Integral, koja radi na raščišćavanju i radiće 24 sata", kazala je Mihajlović.Ona je dodala da će na utvrđivanju odgovornosti raditi i organi Bezbednosno-informativne agencije i da će pozvati sve koji su radili na gradnji tog puta od 2010. godine."Hoćemo odgovornost, hoćeo da znamo zašto se toliko puta preprojektovalo, koliko dugo kuburimo s jednom ovakvom kosinom i kako smo to mogli da rešimo", objasnila je Mihajlovićeva.Ona je dodala da je Grdelička klisura najteže gradilište u Evropi, ali da veruje u struku i da je moguće da se dese greške, kao i da nisu odgovorni samo izvođači, već i nadzor i projektanti.Po pitanju kontrole bezbednosti mostova u Srbiji, ministarka je kazala da su mostovi bezbedni, ali je kontrola organizovana da bi se utvrdilo da li je potrebno dodatno održavati mostove."Timovi su napravljeni, prvo radimo Pančevački most, Gazelu, most kod Beške, pre svega zbog frekvencije saobraćaja koja je mnogo veća od planirane. Nakon toga idemo na most na Adi", kazala je Zorana Mihajlović.Ona je dodala da je uputila pismo lokalnim samoupravama da provere mostove koji su u njihovoj nadležnosti, kao i da će danas imati sastanak s predsednicima 26 lokalnih samouprava.Dodala je da će svi nelegalni objekti sagrađeni u prostoru nacionalnih parkova biti srušeni, a da je 20. septembar rok za prijavu firmi koje će se baviti njihovim rušenjem.Vanredna kontrola najfrekvetnijih mostova biće završena za 15 danaMinistarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da vanredna kontorola bezbednosti četiri najfrekventnija mosta - Gazele, Pančevačkog mosta u Beogradu, starog i novog mosta kod Beške, počinje sledeće nedelje i da će biti završena za oko 15 dana.Ona je rekla da su timovi već formirani i da će izveštaji biti javni."Naši mostovi su bezbedni. Imamo pravilnik i zakon koji obavezuje dva preduzeća –Infrastrukture železnice Srbije i Puteve Srbije da najmanje jednom u dve godine urade preglede, a da se vanredni nadzor može raditi mnogo češće", rekla je ona.Istakla je da je proveru mostova tražila zbog bezbednosti i situacije u Italiji, gde se srušio most."Uputili smo pismo svim gradonačelnicima i predsednicima opština da su dužni da zajedno sa komunalnim preduzećima i inspekcijama pokrenu vanredni inspekcijski nadzor mostova i obaveste građane. Razlog za to su izjave pojedinih predednika opština da njihovi mostovi nisu sigurni", rekla je ona.Dodala je da će za kontrolu svih mostova u nadležnosti države biti potrebno nekoliko meseci.