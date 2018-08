Šta su Merkelova i Tramp (do) govorili o Kosovu i Metohiji

"Ali, govorimo da je naravno teritorijalna celovitost kakva je sada stvorena jedna vrednost, i ja sam to isto rekla kada su ovde bili predsednici vlade BiH i vlade Crne Gore, a to je da moramo biti oprezni da potezi na jednoj teritoriji ne dovedu do poteza na drugim teritorijama", rekla je Merkel. Ona je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem, rekla da podržava sve dogovore Beograda i Prištine...