Novak Đoković posle startne pobede: Mučio sam se, ogromne su vrućine…

Srpski teniser Novak Đoković rekao je posle pobede nad Mađarom Martonom Fučovičem u prvom kolu US Opena da mu je velike probleme tokom meča zadavala vrućina. Srbin se namučio da u četiri seta eliminiše mađarskog tenisera i toga je bio svestan i posle dobijenog susreta. – Od prvog do trećeg seta se nisam osećao dobro. Mučio sam se, mnogo sam se mučio, ali u isto vreme si mogao da vidiš da se i on muči. Pogotovo na kraju trećeg seta. Ja sam...