RHMZ: Za vikend sunčano, od nedelje malo svežije

Lokalno se očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, ujutru i pre podne na severu i zapadu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima. Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 14 do 19 C, najviša dnevna od 29 do 32 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Izgledi vremena za sedam dana, do 7. septembra: Za vikend pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti. Očekuje se pojava kratkotrajnih pljuskova...