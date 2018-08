Uhapšen zbog sumnje da je opljačkao tinejdžera uz pretnju nožem

POŽAREVAC - Policija je uhapsila S.O. (36) iz Požarevca, zbog sumnje da je 29. avgusta, u Kosovskoj ulici, izvršio razbojništvo nad tinejdžerom starim 16 godina. Osumnjičeni se tereti da je, u popodnevnim satima, prišao oštećenom i od njega zatražio da mu preda 5.000 dinara, navodno radi lečenja, ali je ovaj to odbio. Revoltiran time, osumnjičeni je uz pretnju nožem od mladića zahtevao da mu preda sav novac koji ima kod sebe, što je on učinio...