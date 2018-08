Trampa iznervirale masovne tužbe protiv SAD: Planira da se povuče iz još jedne moćne organizacije

"Ako ne promene svoje ponašanje, povući ću se iz STO", rekao je Tramp u intervjuu za Blumberg njuz, a prenosi Bi-Bi-Si. Tramp tvrdi da STO previše često donosi odluke protiv SAD, iako priznaje da su SAD izvojevale pobedu u pojedinim presudama. Trump criticises WTO. US and EU are powerful influences in WTO. Good luck with that then, Brexiteers. https://t.co/P2cs0hYnia — Remainy McRemainface #FBPE (@DixieRose100) 31. август 2018....