Gofan pripretio, ali nedovoljno za Čilića

Videlo se na sedmom nosiocu trag zamora od meča iz prethodne runde koji je završen tek posle četiri sata u tri posle ponoći. Posebno se to videlo na servisu Čilića, a to je Gofan iskoristio da prvi dođe do brejka već u prvom gemu. Belgijanac je držao do finiša seta brejk prednosti i dobio priliku da servira za set. Međutim, nije uspeo da dođe do set lopte i Čilić je napravio brejk za 5:5. Taj brejk je odlučivao, a utisak je da je tu...