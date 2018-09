Kraj za Šarapovu, Suares Navaro bolja u dva seta

Prvi set je bio prepun brejkova pa je Šarapova izgubila čak dva servisa pri čemu je gubila 4:1. Odmah je jedan brejk nadoknadila, da bi zatim izgubila servis i treći put te je bilo 5:2. Ipak je i servis Suares Navaro bio nestabilan pa je Ruskinja prišla na 5:4 no Špankinja je i dalje imala brejk prednosti te je odservirala za set i uspela je da dođe do vođstva 1:0. We've got our point of the night... Sit back and enjoy this wild rally...