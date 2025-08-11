(VIDEO) MEĐEDOVIĆ RAZBIO HOLANĐANINA! U trećem kolu ide na Alkaraza

11. avgust 2025.(VIDEO) MEĐEDOVIĆ RAZBIO HOLANĐANINA! U trećem kolu ide na AlkarazaNovopazarski teniser Hamad Međedović nastavio je impresivan niz na prestižnom Masters turniru u Sinsinatiju.

Dvadesetdvogodišnji as, trenutno 72. na ATP listi, uspešno se vratio na teren nakon povrede zadobijene na Vimbldonu, eliminisavši 26. nosioca turnira u drugom kolu. Meč protiv Holanđanina Talona Grikspora završen je rezultatom 6:4, 7:6 (3) posle sat i 40 minuta izuzetno kvalitetne igre. Međedović je dominirao servisom i ostao smiren u ključnim trenucima, ostvarivši 33 direktna poena uz 21 neiznuđenu grešku, dok je rival zabeležio 20 direktnih poena i čak 29
