Definitivan kraj za Olgu Danilović u Sinsinatiju: Nema više ni dubl mečeva

Olga Danilović ispala je i iz druge kolone kandidatkinja za titule na Mastersu u Sinsinatiju, jer je posle eliminacije u singlu, 24-godišnjakinja iz Beograda, večeras doživela poraz i u dubl konkurenciji.

Srpkinja i Ruskinja Anastasija Potapova nisu uspele da se plasiraju u osminu finala turnira, jer su naletele na raspoloženiji, uigraniji i, objektivno, jači tandem Sara Erani i Džasmin Paolini - 0:2 (3:6, 6:7). Italijanke su pokazale zašto su postavljene za prve nositeljke drugog po jačini WTA takmičenja, mada su morale da provedu 88 minuta na terenu. Za prvi set su im bili dovoljni brejkovi u šestom i osmom gemu, dok su naša najbolje rangirana "reketašica" i njena