Sjajni Hamad Međedović! Preko 31. na svetu do trećeg kola Sinsinatija i duela sa Alkarazom

Srpski teniser Hamad Međedović uspešno je prebrodio još jednu prepreku na masters turniru u Sinsinatiju, pošto je u dva seta bio bolji od Holanđanina Talona Grikspora (6:4, 7:6).

Odlično je krenuo meč naš teniser, u petom gemu je došao do brejka kada je iskoristio prvu priliku i tako već stekao važnu prednost. Pokušao je Grikspor da uzvrati, bio najbliži u osmom gemu, ali je Međedović sačuvao svoj servis i došao do vođstva u setovima. Hamad je započeo sjajno i drugi period, oduzeo servis u trećem gemu i već “kaparisao” prolaz dalje. Gotovo svi su pomislili da će sve biti gotovo kada je već u narednom gemu na servis Holanđanina Mededović