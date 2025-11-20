Ko se sve plasirao na Svetsko prvenstvo u fudbalu i ko igra s kim u baražu

BBC News pre 2 sata

ANNABELLE GORDON/POOL/EPA/Shutterstock Predsednik FIFA Đani Infantino pokazuje trofej za pobednika Svetskog prvenstva američkom predsedniku Donaldu Trampu u Beloj kući

Još samo šest mesta ostalo je upražnjeno za Svetsko fudbalsko prvenstvo 2026.

Takmičiće se 48 reprezentacija, a 42 su se već kvalifikovale.

Još šest učesnika će biti poznato u martu sledeće godine.

Od šest upražnjenih mesta, četiri će zauzeti evropske reprezentacije koje prođu baraž.

Žreb za određivanje grupa na Svetskom prvenstvu (SP) biće u Vašingtonu 5. decembra.

Svetsko prvenstvo biće odigrano u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 ​​gradova od četvrtka, 11. juna do nedelje, 19. jula 2026. godine.

Titulu šampiona brani Argentina.

Od zemalja Balkana, jedino se Hrvatska do sada kvalifikovala za Mundijal.

Hrvatska je na SP 2018. u Rusiji bila vicešampion, a četiri godine kasnije, u Kataru, bila je trećeplasirana.

Šansu da igraju na Svetskom prvenstvu imaju još i ove reprezentacije sa Balkana: Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Kosovo, Rumunija i Albanija koje će igrati u plej-ofu, odnosno doigravanju.

Na SP neće igrati: Srbija, Slovenija, Crna Gora, Grčka i Bugarska.

Ko igra u plej-ofu i kakav je sistem?

REUTERS/Denis Balibouse Nekadašnji italijanski reprezentativac Marko Materaci, drži cedulju sa imenom njegove zemlje na žrebu za baraž za Svetsko prvenstvo

Biće odigrana dva plej-of turnira za plasman na SP.

U jednom, interkontinentalnom, učestvuje šest reprezentacija, a u drugom, evropskom, 16.

Utakmice će biti odigrane od 23. do 31. marta 2026. godine.

U baražu za evropske reprezentacije, igraće 12 selekcija koje su bila drugoplasirane u kvalifikacionim grupama i četiri najbolje rangirane iz takmičenja Liga nacija.

Evropski učesnici baraža su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Severna Makedonija, Vels, Severna Irska, Republika Irska, Švedska, Ukrajina, Turska, Danska, Slovačka, Poljska, Rumunija, Češka i Italija, četvorostruki svetski prvak, koja je propustila dva prethodna mundijala.

Iako nisu uspele da se domognu prvog ili drugog mesta, štaviše, neke su bile poslednje u kvalifikacionim grupama, poput Švedske (samo dva osvojena boda), igraće u baražu, zahvaljujući plasmanu u Ligi nacija.

To su: Švedska, Rumunija, Severna Makedonija i Severna Irska.

Svih 16 evropskih reprezentacija podeljene su u četiri plej-of turnira u kojima se igra polufinale i finale.

Pobednik svakog će se plasirati na Svetsko prvenstvo.

Preostala dva mesta na Svetskom prvenstvu zauzeće reprezentacije iz ostalih konfederacija.

Irak, Demokratska Republika (DR) Kongo, Bolivija, Jamajka, Nova Kaledonija i Surinam boriće se za plasman na SP kroz dva međukonfederativna plej-ofa.

Žreb za baraž: Ko igra sa kim

REUTERS/Denis Balibouse Glumica i manekenka Melani Viniger bila je voditeljka žreba za baraž za SP

Žrebom su određeni takozvani putevi doigravanja za plasman na SP.

Evropske kvalifikacije:

PUT A: Vels - Bosna i Hercegovina, Italija - Severna Irska (pobednici će igrati finalnu utakmicu za plasman na SP);

PUT B: Poljska - Albanija, Ukrajina - Švedska (pobednici će igrati finalnu utakmicu za plasman na SP);

PUT C: Slovačka - Kosovo, Turska - Rumunija (pobednici će igrati finalnu utakmicu za plasman na SP);

PUT D: Češka - Republika Irska, Danska - Severna Makedonija (pobednici će igrati finalnu utakmicu za plasman na SP).

Ako, recimo, Vels pobedi Bosnu i Hercegovinu, biće domaćin finalne utakmice, a protivnik će biti pobednik duela Italija - Severna Irska.

Italijani, koji su propustili prethodna dva svetska prvenstva, imaju jednog, a potencijalno još jednog protivnika sa britanskog Ostrva da se plasiraju na Mundijal.

REUTERS/Denis Balibouse Ovako izgleda žreb za baraž evropskih reprezentacija

Interkontinentalne kvalifikacije:

Bolivija - Surinam (pobednik će igrati u finalu protiv Iraka)

Nova Kaledonija - Jamajka (pobednik će u finalu igrati protiv DR Kongo)

Pobednici tih finalnih utakmica igraće na Svetskom prvenstvu.

Ko se dosad kvalifikovao?

REUTERS/Denis Balibouse Predsednik FIFA Đani Infantino gestikulira tokom žreba za baraž za Svetsko prvenstvo

Na Svetskom prvenstvu gledaćemo četiri debitanta: Kurasao, Zelenortska Ostrva, Uzbekistan i Jordan.

Kurasao, karipsko ostrvo koje ima određenu autonomiju od Holandije, najmanja je zemlja koja se kvalifikovala u istoriji svetskih prvenstava.

Iz azijske grupe i Okeanije igraće: Australija, Novi Zeland, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja i Uzbekistan.

Iz Centralne Amerike učesnici su: Kurasao, Haiti i Panama.

Južnu Ameriku predstavljaće: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj i Urugvaj.

Iz afričkih kvalifikacija plasirali su se: Alžir, Zelenortska Ostrva, Egipat, Gana, Obala Slonovače, Maroko, Senegal, Južnoafrička Republika i Tunis.

Evropski učesnici: Austrija, Belgija, Hrvatska, Engleska, Francuska, Nemačka, Holandija, Norveška, Portugal, Škotska, Španija, Švajcarska i još četiri reprezentacije koje prođu baraž.

Naravno, učesnici SP-a su i zemlje domaćini: Meksiko, Kanada i SAD.

Pogledajte video: Kako je Mesi krunisan kao najveći

Koliko utakmica će biti odigrano na EP i kada?

REUTERS/Hannah Mckay/File Photo

Američki predsednik Donald Tramp je pre nekoliko meseci nazvao Svetsko prvenstvo „najvećim sportskim događajem“, dok je predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino rekao da će 104 utakmice na SP biti kao „104 Superboula“ (najvećeg sportskog meča u SAD - finale timova u američkom fudbalu).

Na žrebu 20. novembra, Infantino je rekao da će SP sledeće godine biti „najbolje u istoriji".

Na Mundijalu ćemo, najverovatnije, gledati i dvojicu fudbalskih veterana, čije su veličanstvene karijere na zalasku, a obojica imaju 40 godina - Luka Modrić i Kristijano Ronaldo.

I Hrvat i Portugalac su u karijerama osvojili gotovo sve - Modriću nedostaju trofeji evropskog i svetskog prvaka sa reprezentacijom, a Ronaldu titula svetskog šampiona.

Vrlo je verovatno da ćemo na Mundijalu 2026. gledati i jednog od najboljih fudbalera sveta svih vremena - Lionela Mesija.

Sa Argentinom je u Kataru 2022. osvojio titulu prvaka sveta, a prema poslednjim informacijama, Mesi je u planovima selektora, imenjaka Skalonea da igra na predstojećem Mundijalu, na kojem će napuniti 39 godina (rođendan mu je 24. juna).

REUTERS/Denis Balibouse

Raspored utakmica Svetskog prvenstva 2026.

Kompletan spisak utakmica sa grupnim utakmicama i vremenima početka biće dostupan posle žreba, ali je FIFA već objavila neke datume.

Svetsko prvenstvo biće otvoreno utakmicom u Meksiko Sitiju, a finale će biti na stadionu Njujork-Nju Džerzi (Metlajf) - domu Njujork Džajantsa i Njujork Džetsa.

Utakmice u grupnoj fazi biće odigrane od 11. do 27. juna.

Šesnaestina finala: od 28. juna do 3. jula

Osmina finala: 4-7. jul

Četvrtfinale: 9-11. jul

Polufinale: 14. i15. jula

Borba za treće mesto: 18. jul

Finale: 19. jul

