Milevski: Danska je izuzetno kvalitetna, ali ćemo dati sve od sebe da budemo konkurentni

Fudbaleri Severne Makedonije igraće na gostujućem terenu protiv Danske u polufinalu plej-ofa za Svetsko prvenstvo 2026. godine, a ako eliminišu Dance u finalu ih čeka bolji iz meča Češka - Republika Irska

Selektor reprezentacije Severne Makedonije Blagoja Milevski izjavio je danas da je Danska izuzetno kvalitetna reprezentacija, ali da će njegov tim dati sve od sebe da bude konkurentan u baražu evropskih kvalifikacija za naredno Svetsko prvenstvo. - Danska je izuzetno kvalitetna reprezentacija, bilo bi nezahvalno davati bilo kakvu prognozu. U ovom društvu nema slabih reprezentacija i apsolutno se ne možete nadati sigurnom plasmanu, ali ćemo dati sve od sebe da