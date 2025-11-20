Gatuzo se oglasio posle komplikovanog žreba: "Kardif je težak za sve, ali hajde da se fokusiramo na Severne Irce"

Danas je u Cirihu održan žreb za baraž u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i bio je jako zanimljiv.

U baražu će po treći put u nizu igrati selekcija Italije, koja u prethodna dva navrata nije uspela da ga prođe. Treći izostanak zaredom sa Mundijala bi bio totalna karastrofa za četvorostruke šampione planete, a put do završnog turnira im neće biti lak. U polufinalu 26. marta dočekuju Severnu Irsku u Bergamu, tu će biti izraziti favoriti i ukoliko pobede u finalu će pet dana kasnije gostovati boljem iz meča Vels - Bosna i Hercegovina. E to će već biti neugodan