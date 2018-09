Stojanović: Radojičić izbegava da se bavi svojim poslom

„Obrazloženje za poskupljenje je dao zamenik gradonačelnika koji je upućen u sve. To je najbolji primer da se Radojičić bavi protokolarnim stvarima, na primer kućicama za ptice, polaskom u školu, evidentno je da Vesić radi najbitnije stvari za jedan grad“, rekao je Stojanović N1. On je ocenio da u Srbiji postoji specifična situacija, da iako postoje uslovi da se vlast formira odmah nakon izbora, dolazimo do toga da se formira poslednjeg...