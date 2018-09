Od austrijskog remek-dela, do španske rekonkviste

Kralj US opena je uspeo nekako, na jedvite jade da se zadrži na tronu nakon četvrtfinala, dok je kraljica ipak abdicirala. REZULTATI DEVETOG DANA US OPENA Rafael Nadal je nakon veoma slabog početka meča protiv insprisanog Dominika Tima uspeo da se sabere i bukvalno "na mišiće" dođe do nove pobede na Austrijancem, rezultatom 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4), 7:6 (5). Prvi set je Tim odigrao fenomenalno, bio je to onaj momenat u sportu kada...