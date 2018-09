Novopazarac uhapšen sa 10 kilograma droge: Robijaš iz hotela otišao po heroin

ADMIR Višnjić (30), robijaš koji je uhapšen pre dva dana kod Prokuplja sa 10 kg heroina u vrednosti od milion evra, saslušan je u utorak, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana. On se tog dana udaljio iz hotela u kojem boravi jer je radno angažovan, tvrde u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. On je pao u ruke policiji zajedno sa Miroslavom Zarićem, dok su išli ka Novom Pazaru. Kako su objasnili za "Novosti" iz Uprave za...