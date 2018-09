Samit dve Koreje od 18. do 20. septembra

Beta pre 31 minut

Severnokorejski vođa Kim Džong Un i južnokorejski predsednik Mun Džae-in imaće treći samit u Pjongjangu od 18. do 20. septembra da razgovaraju o nuklearnom razoružanju, objavljeno je danas u Seulu.Tokom susreta dvojica vođa razgovaraće o pitanjima kao što su praktične mere koje treba preduzeti za denuklearizaciju Korejskog poluostrva, rekao je Čug Eui-jong, savetnik za nacionalnu bezbednost južnokorejskog šefa države posle povratka iz Pjongjanga.Datumi sastanka na vrhu utvrđeni su juče tokom Čungove posete Pjongjangu kada je on predao severnokorejskom vođi pismo južnokorejskog predsednika.Kim Džong Un je izrazio spremnost da sarađuje sa Seulom kao i sa Vašingtonom na denuklearizaciji, dodao je južnokorejski izaslanik."Kim Džong Un je izrazio čvrstu rešenost za denuklearizaciju Korejskog poluostrva s namerom da blisko sarađuje s SAD da ostvari taj cilj", rekao je Čung.Iz Južne Koreje je saopšteno da su njeni izaslanici predali poruku američkog predsednika Donalda Trampa severnokorejskom vođi a da je on njima dao poruku koju treba da predaju Trampu.Portparol južnokorejskog predsednika rekao je danas da Južna Koreja ima poruku od Kim Džong Una za Trampa i da će je proslediti u SAD. Nije otkriven sadržaj Trampove poruke Kimu ni uzvratne poruke severnokorejskog vođe američkom predsedniku.Portparol je rekao da će glavni južnokorejski izaslanik Čung danas razgovarati s američkim savetnikom za nacionalnu bezbednost Džonom Boltonom da ga obavesti o svom sastanku s severnokorejskom vođom.On je rekao da je Tramp zatražio tokom ranijeg telefonskog razgovora s predsednikom Južne Koreje Mun Džae-inom da južnokorejski šef države bude "glavni pregovarač" i da posreduje između Vašingtona i Pjongjanga.Na istorijskom samitu Donalda Trampa i Kim Džong Una 12. juna u Singapuru postignut je kompromis o potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva, ali je dogovor bio neprecizan najavljeno je da će se uslovi i datumi odrediti tokom kasnijih pregovora.To obećanje bilo je daleko od prvobitnog cilja SAD, što je bila "potpuna, proverljiva i nepovratna denuklearizacija" Severne Koreje.Propratni pregovori Vašingtona i Pjongjanga tapkaju u mestu već nedeljama.Međutim južnokorejski izaslanik je rekao da poverenje severnokorejskog vođe u Trampa ostaje nepromenjeno."Kim je rekao da ima teškoća u pregovorima Severne Koreje i SAD ali da je njegovo poverenje u Trampa nepromenjeno", rekao je južnokorejski izaslanik.Severnokorejska agencija KCNA je takođe izvestila da je Kim ponovio svoju volju za denuklearizacijom.