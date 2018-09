Čavušoglu: Turska i Nemačka rade intenzivno na obnovi odnosa

Turska i Nemačka su imale buran period u bilateralnim odnosima, ali sada rade intenzivno na njihovoj obnovi i jačanju, saopštio je turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu. On je to rekao na zajedničkoj pres konferenciji sa nemačkim kolegom Hajkom Masom koji je u zvaničnoj poseti Turskoj,prenosi Rojters. Šef turske diplomatije je dodao da su on i Mas razgovarali o koracima u pravcu poboljšanja odnosa kao i o regionalnim pitanjima...